Future Hits Live 2022 | torna la musica live | le dichiarazioni dei conduttori | INTERVISTA VIDEO

(Di giovedì 9 giugno 2022), tutto pronto per una serata indimenticabile: svelati tutti i dettagli sul primo festival della generazione zeta, lacon un cast stellare. Questa sera si svolgerà il primo festival della Generazione Zeta presso l’Auditorium Parco della“Ennio Morricone” a Roma dove si esibiranno 29 artisti amatissimi da intere generazioni. Un cast stellare per una serata indimenticabile trae brani di successo, gli artisti in scaletta faranno ballare il pubblico presente all’interno dell’Auditorium. Questa magica serata verrà presentata da tre giovanissimi ...

Advertising

fisco24_info : Anche Fedez stasera sul palco del Future Hits Live a Roma: (Adnkronos) - Il festival della Generazione Zeta riporta… - RadioDueLaghi : Mancano poche ore al via di #FutureHitsLive2022, lo show nella cui scaletta trovano spazio gli artisti più amati da… - italiaserait : Anche Fedez stasera sul palco del Future Hits Live a Roma - 361_magazine : - LocalPage3 : Anche Fedez stasera sul palco del Future Hits Live a Roma -

ph: Radio Zeta social Ci siamo: è il giorno del concerto Radio ZetaLive 2022, stasera atteso all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una grande festa all'insegna della musica del momento è ciò che bisogna aspettarsi dalla serata live organizzata da ...Radio ZetaLive 2022, ore 21:00 su TV8 Concerto dal vivo con i migliori artisti in circolazione. Only Fun " Comico Show, ore 21:25 su Nove Show comico condotto da Elettra Lamborghini e ...(Adnkronos) – Ci sarà anche Fedez, con Mara Sattei e Tananai, questa sera sul palco del Future Hits Live, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, dove non mancherà la performance dei tre sulle ...Future Hits Live 2022, tutto pronto per una serata indimenticabile: svelati tutti i dettagli sul primo festival della generazione zeta ...