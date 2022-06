FRB | un nuovo segnale misterioso si sta ripetendo da una galassia lontana

Advertising

radioscienza : New post: Scoperto con Fast un nuovo Frb che si ripete - magizito : Identificato un nuovo fast radio burst (FRB) che si ripete - AnnaPerssonDR : ???? Scoperto con Fast un nuovo Frb che si ripete - Cristoforo_P : Scoperto con Fast un nuovo Frb che si ripete - ladyanakina : Scoperto con Fast un nuovo Frb che si ripete. Ecco l'articolo su Media INAF: ?? -

Fast radio burst, registrata nuova esplosione di energia dallo spazio Gli scienziati hanno scoperto unlampo radio veloce (in inglese fast radio burst) proveniente dallo spazio, da una ...Ma quella appena scoperta mostra le caratteristiche di entrambe e persino del fenomeno transitorio noto come Lampi radio veloci (). L'energia prodotta ricorda le pulsar, le condizioni caotiche ...Fast radio burst, registrata nuova esplosione di energia dallo spazio Gli scienziati hanno scoperto un nuovo lampo radio veloce (in inglese fast radio burst FRB) proveniente dallo spazio, da una ...Fast radio burst, registrata nuova esplosione di energia dallo spazio Gli scienziati hanno scoperto un nuovo lampo radio veloce (in inglese fast radio burst FRB) proveniente dallo spazio, da una ...