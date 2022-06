Frascarelli “Siccità rischio più grave del grano bloccato in Ucraina” (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si parla molto del grano stoccato in Ucraina, 20-22 milioni di tonnellate, ma in realtà il vero rischio che noi temiamo per il prezzo nei prossimi mesi è la Siccità. Gli effetti sui prezzi saranno più legati al cambiamento climatico che alla guerra in Ucraina”. Lo dice Angelo Frascarelli, presidente dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.“Nel mondo c'è un aumento di domanda alimentare, per l'aumento della popolazione e l'aumento dei redditi. Ma nonostante l'aumento di questa domanda fino al 2021 tutto sommato questo fenomeno si è reso poco visibile, perchè all'incremento della domanda aumentava anche l'offerta. Nel 2021 – prosegue il presidente di Ismea – ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si parla molto delstoccato in, 20-22 milioni di tonnellate, ma in realtà il veroche noi temiamo per il prezzo nei prossimi mesi è la. Gli effetti sui prezzi saranno più legati al cambiamento climatico che alla guerra in”. Lo dice Angelo, presidente dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.“Nel mondo c'è un aumento di domanda alimentare, per l'aumento della popolazione e l'aumento dei redditi. Ma nonostante l'aumento di questa domanda fino al 2021 tutto sommato questo fenomeno si è reso poco visibile, perchè all'incremento della domanda aumentava anche l'offerta. Nel 2021 – prosegue il presidente di Ismea – ...

