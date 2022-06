Formula 1 - Verso Baku, il GP nella città del vento (Di giovedì 9 giugno 2022) Il motorsport si appresta a vivere un intenso weekend con la 24 Ore di Le Mans e il Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1, ottava prova del Mondiale 2022. Gara imprevedibile. Nelle ultime cinque edizioni della gara disputate a Baku, ogni anno abbiamo avuto un vincitore diVerso, complice la natura della pista che ha sempre dato vita a gare spettacolari, ricche di colpi di scena fino all'ultimo giro. Merito anche della natura atipica di questo tracciato cittadino che mette alla prova le monoposto con curve lente da 90 gradi e lunghi rettilinei. La sfida per gli ingegneri è proprio quella di trovare la migliore configurazione aerodinamica per essere veloci in rettilineo, ma senza rinunciare al downforce per affrontare i primi due settori della pista, quelli più guidati. Attenzione anche al fattore affidabilità, tornato ampiamente in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 giugno 2022) Il motorsport si appresta a vivere un intenso weekend con la 24 Ore di Le Mans e il Gran Premio dell'Azerbaijan di1, ottava prova del Mondiale 2022. Gara imprevedibile. Nelle ultime cinque edizioni della gara disputate a, ogni anno abbiamo avuto un vincitore di, complice la natura della pista che ha sempre dato vita a gare spettacolari, ricche di colpi di scena fino all'ultimo giro. Merito anche della natura atipica di questo tracciato cittadino che mette alla prova le monoposto con curve lente da 90 gradi e lunghi rettilinei. La sfida per gli ingegneri è proprio quella di trovare la migliore configurazione aerodinamica per essere veloci in rettilineo, ma senza rinunciare al downforce per affrontare i primi due settori della pista, quelli più guidati. Attenzione anche al fattore affidabilità, tornato ampiamente in ...

