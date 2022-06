Formazioni ufficiali Svezia-Italia Under 21: Qualificazioni Europei 2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Svezia-Italia Under 21, match della fase a gironi di Qualificazioni agli Europei del 2023 di categoria. Si gioca alle 18:00 e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Gli azzurrini cercano di scappare via in testa al girone. I padroni di casa invece ad Helsingborg vorranno i 3 punti per raggiungere proprio la selezione di Nicolato in testa a 20 punti. Ecco le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali Svezia (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walmark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj. Italia (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Ledi21, match della fase a gironi diaglideldi categoria. Si gioca alle 18:00 e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Gli azzurrini cercano di scappare via in testa al girone. I padroni di casa invece ad Helsingborg vorranno i 3 punti per raggiungere proprio la selezione di Nicolato in testa a 20 punti. Ecco le scelte dei due tecnici. Le(4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walmark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj.(3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Svezia-#Italia Under 21: Qualificazioni #Europei 2023 - guerraucrainait : Irlanda-Ucraina, le formazioni ufficiali: in panchina Malinovskyi, gioca Mudryk - TUTTO mercato WEB Contenuto: Irla… - infoitsport : Galles - Olanda: le formazioni ufficiali. De Ligt titolare - infoitsport : NAZIONAPOLI - Belgio-Polonia, le formazioni ufficiali: Mertens in panchina, titolare Zielinski -