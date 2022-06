Ford - La Bronco spunta al Sofia Motor Show | futuro in Europa?

(Di giovedì 9 giugno 2022) Si apre un piccolo spiraglio per gli appassionati europei della. La Casa americana ha infatti esposto a sorpresa un esemplare del fuoristrada alditramite l'importatore bulgaro. Si tratta di una variante cinque porte cone V6 da 2.7 litri, definita semplicemente come unacar. Una volta elettrificata potrebbe arrivare anche in. Lanon ha mai confermato né smentito l'arrivo del modello in: l'interesse dei clienti è molto alto e, fino ad oggi, le dichiarazioni dei vertici dell'Ovale blu sono state ambigue, lasciando intendere che qualcosa potrebbe accadere in. Gli ordini negli Usa vanno comunque a gonfie vele e l'ipotesi di ...

Quattroruote

Si apre un piccolo spiraglio per gli appassionati europei della. La Casa americana ha infatti esposto a sorpresa un esemplare del fuoristrada al Motor Show di Sofia tramite l'importatore bulgaro. Si tratta di una variante cinque porte con motore V6 da ...... ha sottolineato Ratcliffe, suggerendo un parallelismo con quanto ha deciso di farein un segmento simile con ilnella sua versione standard e nella versione Sport. Come evidenziato da ... Ford, la Bronco spunta al Sofia Motor Show: possibile futuro in Europa - Quattroruote.it L'elettrificazione potrebbe aprire le porte del Vecchio Continente alla fuoristrada americana, per il momento importata solo da società specializzate ...Giugno è un mese speciale per la comunità Lgbtq+. Dal 1969, infatti, questo periodo dell'anno è stato ribattezzato Pride Month per ricordare le violenze subite dagli omosessuali nel corso della storia ...