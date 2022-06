Foo Fighters, concerti per ricordare Taylor Hawkins. (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – I Foo Fighters onoreranno il defunto batterista della rock band Taylor Hawkins con due concerti nel mese di settembre. Il primo si terrà il 3 settembre al Wembley Stadium di Londra e il secondo il 27 settembre al Kia Forum di Inglewood, in California. Hawkins è stato trovato morto il 25 marzo nella sua stanza d’hotel a Bogotà durante il tour sudamericano della band. La procura generale della Colombia ha reso noto nei giorni successivi che Hawkins aveva assunto diverse sostanze stupefacenti nelle ore precedenti il decesso, tra cui marijuana, antidepressivi triciclici, benzodiazepine e oppiacei; non è però stato chiarito se siano state queste ultime a causare la morte del musicista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – I Fooonoreranno il defunto batterista della rock bandcon duenel mese di settembre. Il primo si terrà il 3 settembre al Wembley Stadium di Londra e il secondo il 27 settembre al Kia Forum di Inglewood, in California.è stato trovato morto il 25 marzo nella sua stanza d’hotel a Bogotà durante il tour sudamericano della band. La procura generale della Colombia ha reso noto nei giorni successivi cheaveva assunto diverse sostanze stupefacenti nelle ore precedenti il decesso, tra cui marijuana, antidepressivi triciclici, benzodiazepine e oppiacei; non è però stato chiarito se siano state queste ultime a causare la morte del musicista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

