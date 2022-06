Fondo Valle Vitulanese, De Longis (Pd): “Ok a progetto definitivo, raccogliamo frutti di anni di lavoro” (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa di Raffaele De Longis, consigliere provinciale del Partito Democratico “Apprendiamo con piacere che il vice presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha finalmente approvato il progetto definitivo per il completamento del terzo lotto della bretella di collegamento alla Statale 7 Appia della Fondo Valle Vitulanese in modo che l’opera possa essere effettivamente completata, venendo incontro alle esigenze dei cittadini dell’intera Valle e non solo. Vogliamo ricordare che i cospicui finanziamenti (circa 46 milioni di euro) per la bretella furono ottenuti nel 2017 dall’allora Sottosegretario alle Infrastrutture on. Umberto Del Basso De Caro, al contempo delegato per conto dell’allora Ministro al CIPE (Comitato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa di Raffaele De, consigliere provinciale del Partito Democratico “Apprendiamo con piacere che il vice presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha finalmente approvato ilper il completamento del terzo lotto della bretella di collegamento alla Statale 7 Appia dellain modo che l’opera possa essere effettivamente completata, venendo incontro alle esigenze dei cittadini dell’interae non solo. Vogliamo ricordare che i cospicui finanziamenti (circa 46 milioni di euro) per la bretella furono ottenuti nel 2017 dall’allora Sottosegretario alle Infrastrutture on. Umberto Del Basso De Caro, al contempo delegato per conto dell’allora Ministro al CIPE (Comitato ...

