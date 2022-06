Fondimpresa “Formazione essenziale per una ripresa solida” (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Agganciare alla fine della pandemia una ripresa solida, anche della natalità, grazie a interventi massicci di politiche attive, a cominciare dalla Formazione. Su questo Fondimpresa intende intervenire, proponendo misure per il sostegno alla crescita e all'occupazione nel corso dell'evento “Formazione è Futuro. La sfida demografica e le leve per il lavoro” che si è tenuto a Roma alla presenza, tra gli altri, della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.“Ci sono grandi sfide che la nostra società sta affrontando, basti pensare agli due o tre anni dove il sistema industriale si è trovato davanti al dilemma del Covid, l'implementazione dei piani di Recovery, a crisi energetiche di proporzioni inimmaginabili, a crisi delle materie prime e anche agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Agganciare alla fine della pandemia una, anche della natalità, grazie a interventi massicci di politiche attive, a cominciare dalla. Su questointende intervenire, proponendo misure per il sostegno alla crescita e all'occupazione nel corso dell'evento “è Futuro. La sfida demografica e le leve per il lavoro” che si è tenuto a Roma alla presenza, tra gli altri, della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.“Ci sono grandi sfide che la nostra società sta affrontando, basti pensare agli due o tre anni dove il sistema industriale si è trovato davanti al dilemma del Covid, l'implementazione dei piani di Recovery, a crisi energetiche di proporzioni inimmaginabili, a crisi delle materie prime e anche agli ...

