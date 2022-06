Fiumicino sempre più sostenibile: inaugurato il nuovo tratto di ciclabile su via della Pineta di Fregene (Di giovedì 9 giugno 2022) Fiumicino – Ferro e bicicletta: questi i punti cardine del grande progetto di mobilità sostenibile che il Comune di Fiumicino intende mettere in atto per le piste ciclabili del territorio, con l’obiettivo di collegare tutte quelle già presenti sulla costa laziale e di realizzarne delle nuove. Di questo progetto più ampio fa parte l’inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclabile su viale della Pineta, a Fregene, che si è tenuta oggi, 09 giugno 2022, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, del consigliere regionale Emiliano ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Ferro e bicicletta: questi i punti cardine del grande progetto di mobilitàche il Comune diintende mettere in atto per le piste ciclabili del territorio, con l’obiettivo di collegare tutte quelle già presenti sulla costa laziale e di realizzarne delle nuove. Di questo progetto più ampio fa parte l’inaugurazione deldi pistasu viale, a, che si è tenuta oggi, 09 giugno 2022, alla presenza, tra gli altri, del presidenteRegione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco diEsterino Montino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, del consigliere regionale Emiliano ...

