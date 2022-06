Fiorentina, le condizioni di Biraghi: il comunicato (Di giovedì 9 giugno 2022) La Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha reso note le condizioni del terzino Cristiano Biraghi La Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha reso note le condizioni del terzino Cristiano Biraghi comunicato – «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, sottoposto ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi, ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un trauma contusivo occorso nell’ultima gara disputata e dal quale non ha ancora recuperato. Gli accertamenti effettuati hanno escluso problematiche significative». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Laattraverso unufficiale sul proprio sito ha reso note ledel terzino CristianoLaattraverso unufficiale sul proprio sito ha reso note ledel terzino Cristiano– «ACFcomunica che il calciatore Cristiano, sottoposto ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi, ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un trauma contusivo occorso nell’ultima gara disputata e dal quale non ha ancora recuperato. Gli accertamenti effettuati hanno escluso problematiche significative». L'articolo proviene da Calcio News 24.

