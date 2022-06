Finale Champions, prefetto Parigi Lallement ammette "lo scacco" (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prefetto di Parigi, Didier Lallement, ammette davanti al Senato le responsabilità per gli scontri intorno allo Stade de France la sera della Finale di Champions fra Real Madrid e Liverpool, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildi, Didierdavanti al Senato le responsabilità per gli scontri intorno allo Stade de France la sera delladifra Real Madrid e Liverpool, e ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Finale Champions League Pro Recco-Novi Beograd 17-16 dopo i rigori Decima Champions per i camp… - Affaritaliani : Finale Champions, prefetto Parigi Lallement ammette 'lo scacco' - Capellafro : Dal 2023/2024 Supercoppa Europea con semifinali e finale ?? Detentore Champions League ?? Detentore Europa League ??… - RaiNews : Il Prefetto di Parigi ha parlato oggi in Senato per riferire sul caos agli ingressi dello Stade de France prima del… -