Festival Danza Estate: movimenti di libertà e bellezza per «scoprire» i «Paesaggi Invisibili» (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal 16 giugno al 1 luglio, in diversi luoghi di Bergamo, torna la kermesse dedicata alla Danza che ogni anno ospita grandi nomi, debutti, anteprime e coproduzioni. Fra gli altri: compagnia AbbonDanza/Bertoni, Ofir Yudilevitch, Aakash Odedra Company, Aina Alegre, Alessandro Sciarroni, Camilla Monga ed Emanuele Maniscalco Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal 16 giugno al 1 luglio, in diversi luoghi di Bergamo, torna la kermesse dedicata allache ogni anno ospita grandi nomi, debutti, anteprime e coproduzioni. Fra gli altri: compagnia Abbon/Bertoni, Ofir Yudilevitch, Aakash Odedra Company, Aina Alegre, Alessandro Sciarroni, Camilla Monga ed Emanuele Maniscalco

Advertising

Giopsytrash : RT @dramal0ve: IL 23 LUGLIO CAROLA DEBUTTERÀ ANCHE NELLA PREMIÉRE DI ANDREA COSTANZO MARTINI AL FESTIVAL DI CIVITANOVA DANZA???? https://t.c… - in_appennino : RT fsnews_it 'Per l'edizione ?? il Cross Festival si fa in 2: sul lago Maggiore, a #Verbania dall’#8giugno al… - Adelisa08401085 : RT @francymilan22: Il 23 Luglio @alorac_22 sarà al Festival Civitanova Danza. #carolingi #carolapuddu - giulianabianco4 : RT @francymilan22: Il 23 Luglio @alorac_22 sarà al Festival Civitanova Danza. #carolingi #carolapuddu - giulianabianco4 : RT @mostardently_u: Oltre a vederla debuttare come Giulietta il 4 Ottobre a Roma la vedremo anche nella nuova produzione 'Premiére' il 23 L… -

√ Una canzone da ascoltare: 'Respiro' di Emma Nolde Rievoca quasi una danza tribale, un esorcismo da vivere con il cuore che batte all'impazzata e il ...essere accompagnato dal ritorno sui palchi con un tour che porterà l'artista toscana nei festival e ... ROSETO OPERA PRIMA 26 - Dal 5 al 19 luglio ... che omaggerà alcune delle ospiti del festival con il gioiello simbolo rosetano, la Rosa Presentosa.e al nuovo cinema italiano cominciano martedì 5 luglio con la performance di percussioni e danza ... Teatri Online MARCELLINA - “Premio Ginestra d’Oro”, torna il riconoscimento internazionale della danza Lunedì 4 luglio alle ore 19, presso la sala consiliare del Comune di Marcellina, si svolgerà la 22esima edizione del Premio Internazionale Ginestra d’Oro, riconoscimento annuale dedicato al mondo dell ... Omaggio a Pasolini dal festival Musica con Vista 'Le strade di Pasolini', uno spettacolo che mette assieme musica, danza e letteratura, è la nuova produzione della Fondazione Musica Insieme di Bologna al debutto il 14 giugno alle 21,15, nella Terraz ... Rievoca quasi unatribale, un esorcismo da vivere con il cuore che batte all'impazzata e il ...essere accompagnato dal ritorno sui palchi con un tour che porterà l'artista toscana neie ...... che omaggerà alcune delle ospiti delcon il gioiello simbolo rosetano, la Rosa Presentosa.e al nuovo cinema italiano cominciano martedì 5 luglio con la performance di percussioni e... FDE – Festival Danza Estate 34^ edizione Lunedì 4 luglio alle ore 19, presso la sala consiliare del Comune di Marcellina, si svolgerà la 22esima edizione del Premio Internazionale Ginestra d’Oro, riconoscimento annuale dedicato al mondo dell ...'Le strade di Pasolini', uno spettacolo che mette assieme musica, danza e letteratura, è la nuova produzione della Fondazione Musica Insieme di Bologna al debutto il 14 giugno alle 21,15, nella Terraz ...