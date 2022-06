Fedez, come ha ritrovato la pace con J-Ax? Il racconto del rapper milanese (Di giovedì 9 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Per anni, Fedez e J-Ax sono stati separati. Una lite che li ha segnati in maniera particolare. Un gesto, però, ha permesso di ritrovare la pace. Il racconto del rapper milanese. Gli appassionati alla musica si sono sempre chiesti cosa ha portato poi la pace tra Fedez e J-Ax. I due artisti, ricordiamo, sono stati Leggi su youmovies (Di giovedì 9 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Per anni,e J-Ax sono stati separati. Una lite che li ha segnati in maniera particolare. Un gesto, però, ha permesso di ritrovare la. Ildel. Gli appassionati alla musica si sono sempre chiesti cosa ha portato poi latrae J-Ax. I due artisti, ricordiamo, sono stati

Advertising

Fedez : Da stanotte si twista come i pazzerelli #LaDolceVita ?? - rtl1025 : ?? @Fedez @Tananai5 ci raccontano come si sono conosciuti Live streaming?? - FabManuelMulas : @Fedez potresti farlo tranquillamente , basta vedere come recitano quelli che già partecipano . - pikberlin : @Fedez Meglio come gorilla... - Graghibe65 : @Fedez Come è vario il mondo,per me la Marvel potrebbe fallire domani e nemmeno me ne accorgerei -