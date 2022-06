Federica Pellegrini | le nozze si avvicinano | ecco l’addio al nubilato

(Di giovedì 9 giugno 2022) Le amiche hanno “rapito” l’ex nuotatrice Ledisi. La nuotatrice veneta, che da qualche mese ha detto basta all’agonismo, ora si prepara a una nuova vita. L’azzurra, ad agosto, a Venezia (data e luogo per ragione di privacy non sono state rese note) convolerà acon il suo Matteo Giunta. A Chi, la campionessa aveva detto: «Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160 persone. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte…». Giunta ...

Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno dell'addio al nubilato di: le amiche le hanno fatto una sorpresa... Si era parlato nelle scorse settimane dell'addio al nubilato diche presto sposerà Matteo Giunta. Qualche vecchia ...rimane senza fiato per la sorpresa delle sue più care amiche. Le ragazze le piombano letteralmente in casa all'1,45 di notte per portarla via dall'Italia e regalarle un addio al ...Le nozze di Federica Pellegrini si avvicinano. La nuotatrice veneta, che da qualche mese ha detto basta all'agonismo, ora si prepara ...Un weekend solo donne prima del grande giorno. Le nozze con Matteo Giunta sono programmate per la fine di agosto ...