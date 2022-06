Fabio Pisacane lascia il calcio giocato | adesso inizia una nuova vita al Cagliari | la storia dell’ex difensore | tra malattia e denuncia al calcioscommesse

(Di giovedì 9 giugno 2022)ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e dire unacarriera sempre nel modo del: è diventato collaborare al, del nuovo allenatore Liverani. E’ stato un, bravo nel gioco aereo e che ha dato sempre tutto per le squadre di appartenenza. E’ cresciuto nelle giovanili del Genoa, ma con il club rossoblu hapochissimo. Poi le esperienze in prestito con Ravenna, Cremonese e Lanciano, poi il trasferimento alla Lumezzane e il prestito all’Ancona. Viene ceduto alla Ternana e poi all’Avellino. Il salto di qualità arriva troppo tardi: nel 2015 viene acquistato dale si dimostra uno dei difensori più affidabili: è un punto di riferimento per compagni e tifosi. L’ultima ...

CalcioWeb : Fabio #Pisacane lascia il calcio giocato e inizia una nuova carriera: la storia dell'ex difensore - Sport_Fair : La storia di Fabio #Pisacane: dalla malattia alla denuncia della combine, l'ex difensore inizia una nuova vita nel… - 97Diandello : RT @NicoSchira: Fabio #Pisacane appende gli scarpini al chiodo e dice addio al calcio giocato: per l’ex difensore inizia una nuova carriera… - il_leccese : Nuova vita per Fabio Pisacane: l’ex Lecce ha appeso le scarpette al chiodo per… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Fabio #Pisacane annuncia con un post su Instagram l'addio al calcio e saluta con entusiasmo la nuova a… -

Il club sardo ha infatti raggiunto un accordo con gli ex giocatori genoani Cesare Bovo, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore, eche sarà collaboratore tecnico assieme a Federico ...... e con i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Capello (match analyst) e, soprattutto, una vecchia conoscenza come, che ritorna in rossoblù dopo sei stagioni da calciatore. Fabio Pisacane lascia il calcio giocato, adesso inizia una nuova vita (al Cagliari): la storia dell’ ... Il Cagliari infatti, ha comunicato il nuovo staff del neo tecnico Fabio Liverani, che ripartirà dalla B dopo la retrocessione, e Pisacane figura come collaboratore proprio del tecnico. Così Fabio ...Il caparbio ex difensore – che da poco ha lasciato il calcio giocato – torna dunque nella società cagliaritana in cui ha militato per sei stagioni da calciatore. Ci sarà anche l’ex rossoblù Fabio Pisa ...