Ezra Miller accusato di molestie su Tokata Iron Eyes ancora minorenne (Di giovedì 9 giugno 2022) Ezra Miller è stato accusato di aver molestato una minorenne, l’attivista Sioux Tokata Iron Eyes, dall’età di 12 anni. I genitori lo denunciano, accusandolo anche di averla raggirata, fornendole alcol, lsd e doni costosi. La ragazza lo difende e punta il dito sulla famiglia. Ezra Miller è stato accusato di molestie da parte dei genitori di Tokata Iron Eyes per averla manipolata all’età di 12 anni Ezra Miller ha ricevuto una denuncia da parte dei genitori di Tokata Iron Eyes, una ragazza attivista Sioux e appartenente alla tribù di Standing Rock. Le accuse a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)è statodi aver molestato una, l’attivista Sioux, dall’età di 12 anni. I genitori lo denunciano, accusandolo anche di averla raggirata, fornendole alcol, lsd e doni costosi. La ragazza lo difende e punta il dito sulla famiglia.è statodida parte dei genitori diper averla manipolata all’età di 12 anniha ricevuto una denuncia da parte dei genitori di, una ragazza attivista Sioux e appartenente alla tribù di Standing Rock. Le accuse a ...

Advertising

moviestruckers : #EzraMiller accusato di aver “manipolato” una minorenne, ma la ragazza lo difende - SSlash6 : RT @IMuori: MA NOI SIAMO VERAMENTE SICURI CHE EZRA MILLER NON ABBIA NIENTE A CHE FARE CON IL VAIOLO DELLE SCIMMIE? A STO PUNTOH #EzraMille… - POPCORNTVit : Ezra Miller, l'attore di 'The Flash' accusato di molestie su una minore - Hoodieaddicted : RT @IMuori: MA NOI SIAMO VERAMENTE SICURI CHE EZRA MILLER NON ABBIA NIENTE A CHE FARE CON IL VAIOLO DELLE SCIMMIE? A STO PUNTOH #EzraMille… - PISTONSIANO : RT @IMuori: MA NOI SIAMO VERAMENTE SICURI CHE EZRA MILLER NON ABBIA NIENTE A CHE FARE CON IL VAIOLO DELLE SCIMMIE? A STO PUNTOH #EzraMille… -