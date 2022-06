Ex Monaco: UFFICIALE nuova panchina per Jardim (Di giovedì 9 giugno 2022) L'ex allenatore del Monaco Leonardo Jardim è ufficialmente il nuovo allenatore del Shabab Al Ahli. Ha firmato fino al 2023. Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) L'ex allenatore delLeonardoè ufficialmente il nuovo allenatore del Shabab Al Ahli. Ha firmato fino al 2023.

Advertising

sportli26181512 : Ex Monaco: UFFICIALE nuova panchina per Jardim: L'ex allenatore del Monaco Leonardo Jardim è ufficialmente il nuovo… - MonacoTribuneIT : Nominato di recente “Officier de l’Ordre du Mérite Agricole” (Ufficiale dell’Ordine al merito agricolo), lo chef la… - jr_mozilla : RT @calciomercatoit: ????#Lewandowski: “Vado via dal #BayernMonaco, perché voglio un’esperienza più stimolante. Qualcosa si è smosso dentro… - Tiarossi2 : RT @calciomercatoit: ????#Lewandowski: “Vado via dal #BayernMonaco, perché voglio un’esperienza più stimolante. Qualcosa si è smosso dentro… - calciomercatoit : ????#Lewandowski: “Vado via dal #BayernMonaco, perché voglio un’esperienza più stimolante. Qualcosa si è smosso dent… -