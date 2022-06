Advertising

sportli26181512 : Everton, Richarlison ha chiesto la cessione: Richarlison, attaccante classe 1997 di proprietà dell'Everton, ha chie… - UdoReger : RT @pallonatefaccia: #Richarlison, attaccante del Brasile e dell'Everton, chiede alle autorità brasiliane di fare il possibile per ritrovar… - PaolaRgnm : RT @pallonatefaccia: #Richarlison, attaccante del Brasile e dell'Everton, chiede alle autorità brasiliane di fare il possibile per ritrovar… - AConan_Doyle : Sul trasferimento di Richarlison dall'Everton questa estate dovrebbero esservi pochi dubbi Lo stesso giocatore ha c… - pallonatefaccia : #Richarlison, attaccante del Brasile e dell'Everton, chiede alle autorità brasiliane di fare il possibile per ritro… -

Virgilio Sport

Nel ritiro del Brasile di Tite , no, non è stato un weekend tranquillo. Il motivo si ricollega alla lite nel quale sono rimasti coinvolti(attaccante dell'in Premier League) e Vinicius Jr., che pochi giorni prima, il 28 maggio, ha trovato il gol - vittoria nella finale di Champions contro il Liverpool, garantendo ...... il difensore della Juventus è protagonista indiscusso del match: da una sua bella giocata sulla sinistra, nasce il gol del vantaggio verdeoro siglato al 7' dall'attaccante dell', ... Premier League, Everton: Richarlison vuole lasciare il club Holland coach Louis van Gaal has no doubts about the value of Barcelona midfielder Frenkie de Jong.LVG's former club Manchester United are in talks to sign ...Richarlison has reportedly told Everton he wants to leave the club but he has his eyes set on Champions League football and a move to PSG ...