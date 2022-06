Estate 2022 all’insegna del caro spiagge: quando la casa al mare costa meno del lettino (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Potrebbe sembrare un paradosso, eppure ci sono i dati. Per colpa del caro spiagge, affittare un bilocale al mare può costare meno di un abbonamento mensile per un lettino. Si parte dai numeri di Altroconsumo. Ha calcolato che quest’anno per il nostro posto al sole – o meglio all’ombra – dovremo pagare il 10% in più rispetto al 2021 (rincaro calcolato sulla settimana dal 31 luglio al 6 agosto, facendo una media delle file di ombrelloni e lettini in spiaggia). I prezzi sono spesso impressionanti, quasi paragonabili a quelli della locazione di un immobile. Partendo da questa considerazione, Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha deciso di analizzare i costi dei bilocali in affitto nelle località balneari più rinomate e di cui sono stati diffusi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Potrebbe sembrare un paradosso, eppure ci sono i dati. Per colpa del, affittare un bilocale alpuòredi un abbonamento mensile per un. Si parte dai numeri di Altroconsumo. Ha calcolato che quest’anno per il nostro posto al sole – o meglio all’ombra – dovremo pagare il 10% in più rispetto al 2021 (rincalcolato sulla settimana dal 31 luglio al 6 agosto, facendo una media delle file di ombrelloni e lettini in spiaggia). I prezzi sono spesso impressionanti, quasi paragonabili a quelli della locazione di un immobile. Partendo da questa considerazione, Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha deciso di analizzare i costi dei bilocali in affitto nelle località balneari più rinomate e di cui sono stati diffusi ...

Advertising

petergomezblog : Inizia l’estate del salasso: turisti tartassati in viaggio, in albergo o campeggio e in spiaggia. Rincarano persino… - AntoVitiello : RedBird Capital Partners ed Elliott hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acqui… - debora_ergas : Ad ogni estate, puntuale, arriva il vergognoso body-shaming contro @VaneIncontrada. Ma basta! E' bellissima, solare… - CatelliRossella : Caleidoscopio, estate da Tognazzi - Gassman a musical - Cinema - ANSA - BellelliAlberto : HA PRESO IL VIA 'LA CARPI ESTATE SPORT 2022' ???????????????????????? E' stata inaugurata ieri sera la stagione 2022 de 'L… -