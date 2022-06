Esce AMA di Eros Ramazzotti | singolo manifesto da Battito Infinito

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022)AMA di, il nuovoche anticipa l’album in programma per il mese di settembre di cui l’artista svela oggi il titolo.è il titolo del prossimo progetto discografico di, atteso in tutto il mondo per il 16 settembre. Ad anticiparlo ci sarà ilAMA, che da domani sarà disponibile in radio e negli store digitali insieme al pre-order del disco. Tutto questo si aggiunge alle date del tour mondiale, annunciate nella giornata odierna. Già noti, invece, i concerti in Italia in programma per quest’anno, subito dopo la pubblicazione delle nuove canzoni. 20 – 21 – 23 – 24 settembresarà all’Arena di Verona per l’anteprima ...