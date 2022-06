Eros Ramazzotti annuncia il disco Battito infinito e le date del tour mondiale

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 giugno 2022) Non poteva che essere un ritorno in grande stile e di risonanzaquello diche, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, svela oggi titolo e data d’uscita del nuovo sorprendente progetto. Èil nuovo album disponibile dal 16 settembre 2022 per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, e disponibile in preordine da domani, contemporaneamente all’uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio, del primo singolo Ama, manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore dei record che in oltre 35 anni di carriera conta 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo. Ilè un progetto di caratura internazionale che unisce la pubblicazione ...