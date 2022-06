Erdogan minaccia la Grecia sulle isole dell'Egeo: 'Tenga a bada parole e azioni' (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - La Turchia non mollerà un centimetro nel Mediterraneo Orientale: lo ha ribadito il presidente Recep Tayyip Erdogan, rivolgendosi esplicitamente alla Grecia con parole minacciose, a poche ore ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - La Turchia non mollerà un centimetro nel Mediterraneo Orientale: lo ha ribadito il presidente Recep Tayyip, rivolgendosi esplicitamente allaconminacciose, a poche ore ...

Pubblicità

AlexSabetti : RT @kulturjam: Erdogan minaccia la Grecia per la sovranità delle isole dell'Egeo: 'Usi la testa se non vuole pentirsene come avvenuto un se… - kulturjam : Erdogan minaccia la Grecia per la sovranità delle isole dell'Egeo: 'Usi la testa se non vuole pentirsene come avven… - GustavoMichele6 : Erdogan minaccia la Grecia sulle isole dell'Egeo: 'Tenga a bada parole e azioni' - missuale : Erdogan minaccia la Grecia sulle isole dell'Egeo: 'Tenga a bada parole e azioni' - MrsIngr : Erdogan minaccia la Grecia: Atene fermi le esercitazioni nelle isole contese o ci sarà una “tragica conclusione”… -