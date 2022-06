Erasmus a Gaza: la straordinaria esperienza di Riccardo diventa un film (Di giovedì 9 giugno 2022) Riccardo è un laureando in Medicina dell’università di Siena, fa una vita da studente, si diverte. Quando gli amici scoprono che partirà per l’Erasmus nella Striscia di Gaza, non riescono a credergli. Ma come, proprio là? E invece sì. Nonostante mille difficoltà, il progetto va in porto e Riccardo, superando minuziosi controlli, fili spinati e muri, riesce a entrare a Gaza. Ed è il primo studente Erasmus a farlo. Ci resterà per tutto il periodo. Imparerà a fare il medico, scoprirà una realtà – umana soprattutto – che non immaginava. La sua esperienza è raccontata in un documentario, Erasmus in Gaza, distribuito da FeltrinelliRealCinema e vincitore del Young Jury Awards a DocBarcelona, che sarà presentato in anteprima nazionale al ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022)è un laureando in Medicina dell’università di Siena, fa una vita da studente, si diverte. Quando gli amici scoprono che partirà per l’nella Striscia di, non riescono a credergli. Ma come, proprio là? E invece sì. Nonostante mille difficoltà, il progetto va in porto e, superando minuziosi controlli, fili spinati e muri, riesce a entrare a. Ed è il primo studentea farlo. Ci resterà per tutto il periodo. Imparerà a fare il medico, scoprirà una realtà – umana soprattutto – che non immaginava. La suaè raccontata in un documentario,in, distribuito da FeltrinelliRealCinema e vincitore del Young Jury Awards a DocBarcelona, che sarà presentato in anteprima nazionale al ...

Advertising

java_films : Erasmus in Gaza was selected at Biografilm Festival in the section“Contemporary Lives”! Screening SATURDAY 11th JUN… -

Biografilm premia Alba Rohrwacher e chiude con Fanny Ardant In altre storie, il conflitto è lo sfondo e la spinta per cambiare le cose, come in 'Erasmus in Gaza' dove conosciamo Riccardo, il primo studente occidentale al mondo ad entrare nella Striscia per ... BIOGRAFILM 2022 - Il festival diventa maggiorenne e si confronta con il mondo In altre storie, il conflitto è lo sfondo e la spinta per cambiare le cose, come in Erasmus in Gaza dove conosciamo Riccardo, il primo studente occidentale al mondo ad entrare nella Striscia per ... Io Donna Erasmus a Gaza: la straordinaria esperienza di Riccardo diventa un film Erasmus in Gaza, che verrà presentato al Biografilm Festival di Bologna l'11 giugno, racconta la storia del primo studente Erasmus nella Striscia di Gaza: Riccardo, aspirante medico dell'università di ... Erasmus in Gaza IN STREAMING Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Esterno Notte Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La ... In altre storie, il conflitto è lo sfondo e la spinta per cambiare le cose, come in 'in' dove conosciamo Riccardo, il primo studente occidentale al mondo ad entrare nella Striscia per ...In altre storie, il conflitto è lo sfondo e la spinta per cambiare le cose, come inindove conosciamo Riccardo, il primo studente occidentale al mondo ad entrare nella Striscia per ... Erasmus a Gaza: la straordinaria esperienza di Riccardo diventa un film Erasmus in Gaza, che verrà presentato al Biografilm Festival di Bologna l'11 giugno, racconta la storia del primo studente Erasmus nella Striscia di Gaza: Riccardo, aspirante medico dell'università di ...Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Esterno Notte Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La ...