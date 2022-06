(Di giovedì 9 giugno 2022) Entro il 12 giugno il Mite pubblicherà sulla Gazzetta il decreto che chiederà alle Regioni di individuare le zone idonee agli impianti e gli obiettivi da raggiungere divisi Regione per Regione che, ...

Advertising

Agenpress : Energia, Radicali Italiani: ora 'Deputinizziamo l'Italia' - Radicali : Qui il link al comunicato integrale??: - iervolino_m : Per porre fine alla dipendenza dal #gas russo e deputinizzare l'Italia è necessario il raggiungimento di una maggio… -

Radicali.it

Home CronacaItaliani: ora 'Deputinizziamo l'Italia' Cronaca 9 Giugno 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di ......Italiani), Massimiliano Iervolino (segreatario,Italiani), Giulio Manfredi (membro della giunta,Italiani). Sono stati trattati i seguenti argomenti:, Ucraina. ... Energia: ora deputinizziamo l'Italia “Non siamo riusciti a sostenere i più bisognosi. Con solo otto anni rimasti per ottenere l’accesso universale all’energia pulita e a prezzi accessibili, abbiamo bisogno di azioni radicali per ...