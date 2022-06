Advertising

ioloraccolgo : Enel: lancia bond da 3,5 miliardi di dollari, boom richieste - AgeeiPress : @EnelGroupIT lancia sustainability-linked bond da 3,5 mld di dollari - fisco24_info : Enel: lancia bond da 3,5 miliardi di dollari, boom richieste: In esubero per più di 2,5 volte - venti4ore : Anche a Grosseto Enel X lancia il CO2 CITY INDEX - venti4ore : Enel X lancia anche a Siena il CO2 City Index -

Borsa Italiana

Il bond è legato al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità direlativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1) . Il prestito obbligazionario è legato a una traiettoria ..."Il bond è legato al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità direlativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1)" spiega. Per la prima volta in assoluto per un ... Enel lancia sustainability-linked bond da 3,5 miliardi di dollari Enel Finance International, controllata da Enel, ha lanciato sui mercati USA e internazionali un "Sustainability-Linked Bond" multi-tranche ...Enel ha lanciato ieri sui mercati Usa e internazionali un prestito obbligazionario "Sustainability-Linked Bond" multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,5 miliardi di do ...