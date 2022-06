Elicottero scomparso nell' Appennino | alla guida pilota italiano e 6 stranieri

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sarebbe stato rilevato per l’ultima voltaa zona di Pievepelago , in provincia di Modena, l’questa mattina . Le ricerche del velivolo sono di conseguenza concentrate maggiormente...

Undai radar nella zona dell'Appennino, tra Emilia e Toscana, al confine tra le province di Modena e Lucca. Secondo quanto si apprende le ricerche sono state attivate per cercare ...Continuano le ricerche di unda questa mattina tra Lucca e Modena. Era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano: lo confermano fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per ...Sono in campo vigili del fuoco e soccorso alpino. Torino, trovati i resti dell'aereo scomparso: i soccorritori cercano di recuperare il corpo del 79enne pilota americano Cosa è successo L'elicottero, ...(LaPresse) Sono in corso le ricerche di un elicottero scomparso al confine tra Emilia Romagna e Toscana. A bordo sei passeggeri e il ...