marattin : E questa sera a Ciampino, a sostenere un progetto politico autenticamente riformista per le elezioni amministrative… - Mov5Stelle : ? INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA ? Abbiamo bisogno del tuo sostegno e della tua partecipazione, questa si chia… - AlexBazzaro : Più si avvicinano le elezioni amministrative e più #Letta e il Pd abbandonano la causa #Ucraina? Un mese fa erano… - CorriereCitta : Elezioni amministrative 2022: nel Lazio 315mila elettori chiamati a rinnovare i sindaci. Ecco dove - AlbertoIlaria : RT @M5SLazio: ??Domenica #12giugno alle #elezioni amministrative sostieni il @M5S_Frosinone e il nostro programma per una città più attenta… -

Vi aspettiamo venerdì 10 giugno alle 20 in Piazza Maria Immacolata per il comizio conclusivo della campagna elettorale per ledi domenica prossima. Domenica 12 giugno abbiamo ...... per la chiusura della campagna elettorale in vista delledel 12 giugno. I Comuni interessati dal calendario sono: Leporano , Sava , Mottola e Taranto . La stampa è invitata a ...PALERMO (ITALPRESS) - Rifiuti che si accumulano sotto gli edifici, quartieri in cui l'illuminazione va e viene, collegamenti pubblici poco ...Domenica 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative e per esprimersi sui cinque referendum popolari abrogativi. La Commissione Provinciale Pari Opportunità di Ter ...