Efrem | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 9 giugno 2022)senza dubbio molto particolare e affascinante,continua ilebraico ????? (‘Efrayim), generalmente ricondotto a farah (“fruttificare”), e ha quindi ilaugurale di “fruttifero”, “che cresce”, oppure “accrescimento”, avendo quindianalogo a quello dei nomi Policarpo, Eustachio e Fruttuoso. In alcuni casi, ilveniva “tradotto” in latino usando ilCrescenzo. Alcune interpretazioni minoritarie lo ricollegano invece ai termini ebraici aper (“copertura”, “benda”) o eper (“ceneri”). Nella Bibbia Efraim era uno dei figli di Giuseppe, fondatore dell’omonima tribù, e proprio questo personaggio ha permesso la diffusione delnelle comunità israelitiche, mentre in quelle cristiane è giunto grazie al culto di ...