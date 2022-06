Educazione Inclusiva nelle scuole primarie: ruolo della scuola e impegni dei genitori. Scarica un format di verifica (Di giovedì 9 giugno 2022) L'inclusione, come più volte abbiamo detto, può definirsi come il processo attraverso il quale è possibile affrontare e rispondere alla diversità dei bisogni degli studenti. Un processo-percorso che implica la rimozione delle barriere (di ciascuna di esse) in modo che ogni discente sia in grado di ottenere il massimo beneficio dalla propria istruzione, dal modello educativo e formativo proposto dalla scuola e declinato nel PTOF. In questi ultimi decenni ci sono stati progressi molto significativi compiuti dalle scuole nello sviluppo di pratiche inclusive e nell'offerta scolastica. Ragione per cui la stragrande maggioranza degli alunni con bisogni educativi speciali ora frequenta le scuole senza difficoltà e con un grande entusiasmo, in primis delle famiglie e degli alunni, poi di tutta la comunità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) L'inclusione, come più volte abbiamo detto, può definirsi come il processo attraverso il quale è possibile affrontare e rispondere alla diversità dei bisogni degli studenti. Un processo-percorso che implica la rimozione delle barriere (di ciascuna di esse) in modo che ogni discente sia in grado di ottenere il massimo beneficio dalla propria istruzione, dal modello educativo eivo proposto dallae declinato nel PTOF. In questi ultimi decenni ci sono stati progressi molto significativi compiuti dallenello sviluppo di pratiche inclusive e nell'offerta scolastica. Ragione per cui la stragrande maggioranza degli alunni con bisogni educativi speciali ora frequenta lesenza difficoltà e con un grande entusiasmo, in primis delle famiglie e degli alunni, poi di tutta la comunità. L'articolo .

