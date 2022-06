Ecuador verso l’esclusione dai Mondiali? Domani la decisione della FIFA

Advertising

Al posto della formazione di Alfaro, che dovrebbe essere sanzionata per l'utilizzo di un giocatore di nazionalità colombiana, pronto il ...Mondiali 2022:l'esclusione. Ma zero speranze per l'Italia visto che sarà ripescata una selezione sudamericana L'viaggial'esclusione dal Mondiale in Qatar. La Fifa sta valutando l'...Il motivo è legato all'utilizzo di Byron Castillo che ha falsificato i documenti di nascita essendo in realtà colombiano. Poche speranze per l'Italia ...Al posto della formazione di Alfaro, che dovrebbe essere sanzionata per l'utilizzo di un giocatore di nazionalità colombiana, pronto il Cile ...