Ecco l’effetto di questa illusione ottica sul nostro cervello | il nuovo studio sui meccanismi che ingannano i nostri sensi

(Di giovedì 9 giugno 2022) E se l’immagine qui sopra non fosse una GIF molto ben elaborata di una macchia nera in espansione? Se il vostrovi stesse tirando uno scherzo sensoriale? In effetti per molti di noi (compreso l’autore di questo articolo) è proprio questo il caso: le “celluline grigie” glorificate da Agatha Christie e dal suo Poirot, in questo caso ci stanno fregano. La macchia c’è, ma è assolutamente ferma. Come mai ci siamo cascati? E come mai alcuni tra di voi invece fin da subito non hanno percepito alcuna espansione? A queste domande ha cercato di rispondere un team di ricercatori guidati da Bruno Laeng, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Oslo, Norvegia, con una nuova ricerca i cui risultati sono stati pubblicati su “Frontiers in Human Neuroscience”. Bisogna considerare che le illusioni ottiche non sono semplici “trucchi” privi di interesse ...