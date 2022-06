È stato salvato il ragazzo che si era perso in un bosco vicino Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Si era perso nei boschi adiacenti al lago di Albano, vicino Roma, ma è stato salvato nella notte dai vigili del fuoco. È finita bene l'avventura di un ragazzo di 21 anni che era partito alle 18 per una escursione e con il calare della sera aveva perso l'orientamento rimanendo bloccato nel bosco. Grazie al rilevamento della posizione, il personale dei pompieri è riuscito a individuarlo, ma data la tortuosità del sentiero è stato recuperato solamente a notte inoltrata. Il ragazzo, molto scosso è stato rassicurato e tranquillizzato per poi essere affidato alle cure del 118 e dei suoi familiari. Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Si eranei boschi adiacenti al lago di Albano,Roma, ma ènella notte dai vigili del fuoco. È finita bene l'avventura di undi 21 anni che era partito alle 18 per una escursione e con il calare della sera aveval'orientamento rimanendo bloccato nel. Grazie al rilevamento della posizione, ilnale dei pompieri è riuscito a individuarlo, ma data la tortuosità del sentiero èrecuperato solamente a notte inoltrata. Il, molto scosso èrassicurato e tranquillizzato per poi essere affidato alle cure del 118 e dei suoi familiari.

Advertising

ciropellegrino : Onore a #RahhalAmarri, 42 anni, titolare del Lido dei Gabbiani al Villaggio Coppola, #CastelVolturno (Caserta) mort… - fanpage : Un uomo di 45 anni è morto tra le onde dopo aver tratto in salvo 4 bambini che non riuscivano a tornare a riva. Una… - sulsitodisimone : È stato salvato il ragazzo che si era perso in un bosco vicino Roma - robertotanghet1 : @alfredoalfabatt @GiorgiaMeloni Il povero gestore ha tentato di tirare a riva uno dei bambini, per non avere grane,… - bitoraf : RT @francofontana43: La Svezia ha un problema. Adesso sarà difficile consegnare i rifugiati curdi a Erdogan. Il governo è stato salvato dal… -