“È normale avere perdite con coaguli durante la gravidanza?” (Di giovedì 9 giugno 2022) Salve dottore, sono molto preoccupata. Sono alla settimana 17+6 di gravidanza e da tre settimane circa ho perdite di sangue e coaguli molto grandi (circa 5/8 cm) avendo riscontrato un ematoma all’utero. Ancora oggi escono questi coaguli ogni giorno e uso quotidianamente un assorbente perché le perdite sono tante. Vado in visita e dicono che è tutto in ordine e che le perdite non vengono dal feto ma dall’utero. Mi hanno prescritto il progesterone vaginale, ma non vedo miglioramenti. Chiedo se ancora è normale avere tutti questi giorni di perdite. Grazie per il suo parere. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Salve dottore, sono molto preoccupata. Sono alla settimana 17+6 die da tre settimane circa hodi sangue emolto grandi (circa 5/8 cm) avendo riscontrato un ematoma all’utero. Ancora oggi escono questiogni giorno e uso quotidianamente un assorbente perché lesono tante. Vado in visita e dicono che è tutto in ordine e che lenon vengono dal feto ma dall’utero. Mi hanno prescritto il progesterone vaginale, ma non vedo miglioramenti. Chiedo se ancora ètutti questi giorni di. Grazie per il suo parere. L'articolo proviene daOnLine.

Advertising

AndreaMarcucci : Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo #Orsini a #cartabianca, Dr… - polato_maurizio : RT @AndreaMarcucci: Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo #Orsini a #cartabianca, Draghi… - S1m0n3_997 : @90ordnasselA È normale avere una quotazione così a un anno dalla scadenza, vedasi le cifre per cui stanno trattando Manè.. - ElenaGrazi1 : Ma negli uffici case si sta con luci accese o spente cioè ho filmati di videoconferenza in cui sono al buio e norma… - ikigaiharrv : ora ditemi se è normale prendere 29,5 nello scritto ed avere paura dell’orale perché la professoressa ha deciso che… -

Le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare ...per avere le vie della città illuminate, le strade asfaltate, l'assistenza sanitaria, la scuola per i nostri figli, una rete decente di trasporto pubblico, un'amministrazione efficiente. Ma è normale ... Sonia Bruganelli: 'Sono libera e dico ciò che penso, ma questo sui social dà fastidio' Credo sia normale. Anche io quando preparo qualcosa di impegnativo faccio patti chiari con i miei ... Paolo può non avere i social perché al suo fianco ci sono io che gli cerco la foto, che rispondo a ... BimbiSaniBelli ...perle vie della città illuminate, le strade asfaltate, l'assistenza sanitaria, la scuola per i nostri figli, una rete decente di trasporto pubblico, un'amministrazione efficiente. Ma è...Credo sia. Anche io quando preparo qualcosa di impegnativo faccio patti chiari con i miei ... Paolo può noni social perché al suo fianco ci sono io che gli cerco la foto, che rispondo a ... Sanguinamento che non si arresta dopo quasi un mese da un'IVG