È De Sanctis il nuovo direttore sportivo della Salernitana Il club | «Scelta all’insegna dell’innovazione»

(Di giovedì 9 giugno 2022) È Morgan De Sanctis il nuovo direttore sportivo della Salernitana, a seguito di una trattativa lampo condotta da Iervolino in persona dopo il divorzio con Walter Sabatini e la fumata nera con Riccardo Bigon. Il club granata ha ufficializzato la nomina con un comunicato.

SALERNO - Ufficiale, sarà Morgan De Sanctis il nuovo direttore sportivo della Salernitana. L'ex portiere di Roma e Napoli è stato scelto per sostituire Walter Sabatini. Di seguito il comunicato. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l'incarico di direttore sportivo del club granata. La nomina si inserisce in un progetto più ampio e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio." A sorpresa, la Salernitana svela il nome del nuovo direttore sportivo. Si tratta dell'ex portiere Morgan De Sanctis, già dirigente della Roma sotto la gestione giallorossa targata Walter Sabatini. Negli ultimi giorni la Salernitana del presidente Iervolino ha valutato e incontrato diversi profili, tra questi anche l'ex ds del Bologna e del Napoli Riccardo Bigon.