E’ campano il nuovo ‘Mister Italia on the web’: vince il 24enne Raffaele Cammarota (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di Caserta il nuovo “Mister Italia On the web”. Si chiama Raffaele Cammarota, ha 24 anni, è laureando in Scienze Motorie e personal trainer, e nei giorni scorsi ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di pretendenti al titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest social promosso su Instagram dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che organizza “Mister Italia”, considerato il più importante concorso nazionale dedicato alla bellezza maschile. “Non me l’aspettavo assolutamente – rivela Raffaele – Sono rimasto senza parole anche perché la concorrenza era importante, sia come quantità che qualità. Ringrazio la giuria e tutta l’organizzazione per questo importante riconoscimento”. Origini napoletane, Raffaele ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di Caserta il“MisterOn the web”. Si chiama, ha 24 anni, è laureando in Scienze Motorie e personal trainer, e nei giorni scorsi ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di pretendenti al titolo provenienti da tuttaper partecipare al contest social promosso su Instagram dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che organizza “Mister”, considerato il più importante concorso nazionale dedicato alla bellezza maschile. “Non me l’aspettavo assolutamente – rivela– Sono rimasto senza parole anche perché la concorrenza era importante, sia come quantità che qualità. Ringrazio la giuria e tutta l’organizzazione per questo importante riconoscimento”. Origini napoletane,...

