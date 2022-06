Advertising

sportli26181512 : Dybala e il relax a Miami con Oriana, poi al lavoro per essere al top: Dybala e il relax a Miami con Oriana, poi al… - Gazzetta_it : #Dybala e il relax a Miami con Oriana, poi al lavoro per essere al top - thegrandmaximus : RT @alei1004: @willy_signori Willy, se fanno Dybala/Lukaku Agnelli si merita il relax eterno - alei1004 : @willy_signori Willy, se fanno Dybala/Lukaku Agnelli si merita il relax eterno - MarcoBobbygoal : @willy_signori Anch'io vorrei un mercato..in relax.. Poi leggo sulla GdS:'...Dybala e l’Inter si cercano da una vit… -

La Gazzetta dello Sport

Mare, sole,. L'Italia e l'Inter per il momento possono attendere, dopo le ultime fatiche con la maglia della Seleccion argentina, Paulosi sta concedendo una settimana di riposo assoluto a Miami, ......nero su bianco l'offerta da circa 7 milioni netti a stagione bonus compresiPaulonon ha fretta. 'La Joya' ha iniziato le sue vacanze a Miami, durante le quali (dopo una settimana di) ... Dybala e il relax a Miami con Oriana, poi al lavoro per essere al top Inter, incontro in sede con l'agente di Dybala. L'intermediario:' Se Marotta l'ha convocato è positivo...' VIDEO del 08/06/2022 alle 21:30 Ore calde per Paulo Dybala all’Inter, l’argentino è un obiett ...Il numero magico è 70 (%): il limite dei costi complessivi legati a stipendi, spese per mercato e agenti in rapporto ai ricavi. È l'essenza del nuovo regolamento Uefa in materia ...