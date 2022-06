Due cittadini britannici e uno marocchino, che combattevano per l’esercito ucraino, sono stati condannati a morte da un tribunale filorusso della repubblica autoproclamata di Donetsk (Di giovedì 9 giugno 2022) Giovedì un tribunale di un territorio controllato dai russi nella repubblica autoproclamata di Donetsk ha condannato a morte tre persone – due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, e un cittadino marocchino, Brahim Saaudun – che combattevano contro la Russia Leggi su ilpost (Di giovedì 9 giugno 2022) Giovedì undi un territorio controllato dai russi nelladi Donetsk ha condannato atre persone – due, Aiden Aslin e Shaun Pinner, e un cittadino, Brahim Saaudun – checontro la Russia

