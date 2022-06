Droga senza limiti tra Roma, Ardea, Anzio, Latina, Fondi e Sezze: 20 arresti all’alba, tutti i particolari (Di giovedì 9 giugno 2022) Maxi operazione questa mattina all’alba: 20 le persone arrestate, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia stupefacente. Un’operazione vasta portata avanti, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, dal il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, insieme nella fase esecutiva al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e al Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Da dove arrivava la Droga a Roma e Latina L’indagine ha passato al setaccio un lungo periodo, quello dall’ottobre 2016 al novembre 2017. Un’indagine che, almeno in un primo tempo, è stata coordinata dalla Procura ordinaria presso il Tribunale di Latina, e che ha preso il via da alcuni servizi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Maxi operazione questa mattina: 20 le persone arrestate, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia stupefacente. Un’operazione vasta portata avanti, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di, dal il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di, insieme nella fase esecutiva al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e al Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Da dove arrivava laL’indagine ha passato al setaccio un lungo periodo, quello dall’ottobre 2016 al novembre 2017. Un’indagine che, almeno in un primo tempo, è stata coordinata dalla Procura ordinaria presso il Tribunale di, e che ha preso il via da alcuni servizi di ...

