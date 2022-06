Droga, inchiesta Dda e carabinieri: dieci arresti tra Latina, Sezze, Fondi e Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) dieci persone arrestate per traffico di Droga . E' il bilancio dell'operazione scattata questa mattina all'alba su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Il Nucleo investigativo ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022)persone arrestate per traffico di. E' il bilancio dell'operazione scattata questa mattina all'alba su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di. Il Nucleo investigativo ...

Advertising

leggoit : Droga, inchiesta Dda e carabinieri: dieci arresti tra Latina, Sezze, Fondi e Roma - Lazio_TV : DROGA: INCHIESTA DDA E CARABINIERI, 10 ARRESTI TRA LATINA, SEZZE, FONDI, ROMA, ARDEA ED ANZIO… - AnsaSicilia : Operazione 'Odissea' a Catania, ordinanza per 18 indagati. Inchiesta Dda di Catania su estorsioni, usura e spaccio… - angeloniceta : ‘#Ndrangheta, #inchiesta su 14 clan calabresi in #Australia. «Importano tonnellate di #droga» - sissiisissi2 : RT @CorrCalabria: ‘Ndrangheta, inchiesta su 14 clan calabresi in Australia. «Importano tonnellate di droga» -