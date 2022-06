“Dramma Barcellona, servono 500 milioni per salvare il club. Va tagliato il monte ingaggi di 160 milioni” (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentre a Napoli e in Italia ci si allarma per il presunto trasferimento di Koulibaly al Barcellona, a Barcellona si levano grida di dolore e disperazione per la condizione economico-finanziaria del club catalano. Oggi il quotidiano sportivo catalano Sport intervista Eduard Romeu vicepresidente economico del Barça che dice: Abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare Barcellona. Scrive il quotidiano: La situazione economica del Barça rimane Drammatica, secondo il suo vicepresidente economico, Eduard Romeu. Ma ha una soluzione. È obbligatorio ridurre il monte ingaggi di circa 160 milioni. Il Barça è ancora in crisi. Il 16 giugno si terrà un’altra importante Assemblea per “essere in grado ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentre a Napoli e in Italia ci si allarma per il presunto trasferimento di Koulibaly al, asi levano grida di dolore e disperazione per la condizione economico-finanziaria delcatalano. Oggi il quotidiano sportivo catalano Sport intervista Eduard Romeu vicepresidente economico del Barça che dice: Abbiamo bisogno di 500per. Scrive il quotidiano: La situazione economica del Barça rimanetica, secondo il suo vicepresidente economico, Eduard Romeu. Ma ha una soluzione. È obbligatorio ridurre ildi circa 160. Il Barça è ancora in crisi. Il 16 giugno si terrà un’altra importante Assemblea per “essere in grado ...

