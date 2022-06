“Dopo l’operazione papà ha fatto capire di voler scrivere”: il biglietto di Stefano Tacconi alla moglie | FOTO (Di giovedì 9 giugno 2022) Sembrano migliorare le condizioni di Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, si trova ricoverato all’ospedale di Alessandria a causa di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Solo pochi giorni fa Tacconi è stato nuovamente operato e subito Dopo l’intervento ha voluto scrivere un biglietto alla moglie, come raccontato oggi dal figlio Andrea sui social, con tanto di FOTO a corredo. “Subito Dopo l’operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma) con love“, ha scritto in una storia su Instagram il figlio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Sembrano migliorare le condizioni di. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, si trova ricoverato all’ospedale di Alessandria a causa di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Solo pochi giorni faè stato nuovamente operato e subitol’intervento ha volutoun, come raccontato oggi dal figlio Andrea sui social, con tanto dia corredo. “Subitohadiqualcosa. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma) con love“, ha scritto in una storia su Instagram il figlio di ...

