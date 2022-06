Domeniche Bestiali – Vezio Benetti, 60 anni di telecronache controcorrente (e in vernacolo) col Livorno: “Sono tifoso, parlo come in curva” (Di giovedì 9 giugno 2022) “No, a Pomezia un’ ci vado. Con tutto il rispetto, eh”. Vezio Benetti è di Livorno, o verrebbe quasi da dire che “è Livorno”, ma nell’intervista, una di quelle che non faresti finire mai, si parla quasi più di Pomezia. Già: giornalista di 80 anni, Vezio Benetti segue il Livorno da sessanta, e lo fa con telecronache per Granducato Tv che potrebbero fare da colonna Sonora per Domeniche Bestiali. In un vernacolo adorabile Benetti racconta le gare come lo farebbe “uno della curva”, come dice lui, non risparmiandole a nessuno: e se c’è un cross da sinistra invitante per un attaccante del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “No, a Pomezia un’ ci vado. Con tutto il rispetto, eh”.è di, o verrebbe quasi da dire che “è”, ma nell’intervista, una di quelle che non faresti finire mai, si parla quasi più di Pomezia. Già: giornalista di 80segue ilda sessanta, e lo fa conper Granducato Tv che potrebbero fare da colonnara per. In unadorabileracconta le garelo farebbe “uno della”,dice lui, non risparmiandole a nessuno: e se c’è un cross da sinistra invitante per un attaccante del suo ...

