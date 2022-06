Domenicali (Ducati): ‘World Ducati Week torna in presenza, e non vediamo l’ora’ (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il ‘World Ducati Week’ è il raduno mondiale di tutti gli appassionati della Ducati: siamo emozionatissimi perché dopo 4 anni lo rifaremo in presenza e avremo tutti i nostri piloti con noi”. Così Claudio Domenicali, Ceo Ducati ha commentato la prossima edizione della manifestazione in programma a Misano dal 22 al 24 luglio e presentata a Mirabilandia. “Tre giorni di eventi, poi faremo festa anche la sera con le star internazionali che ci intratterranno, non vediamo l’ora”, ha proseguito Domenicali che ha aggiunto: “Il segreto di Ducati è la passione delle persone che ci lavorano, sono talmente coinvolte che il lavoro si trasforma in una ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il’ è il raduno mondiale di tutti gli appassionati della: siamo emozionatissimi perché dopo 4 anni lo rifaremo ine avremo tutti i nostri piloti con noi”. Così Claudio, Ceoha commentato la prossima edizione della manifestazione in programma a Misano dal 22 al 24 luglio e presentata a Mirabilandia. “Tre giorni di eventi, poi faremo festa anche la sera con le star internazionali che ci intratterranno, nonl’ora”, ha proseguitoche ha aggiunto: “Il segreto diè la passione delle persone che ci lavorano, sono talmente coinvolte che il lavoro si trasforma in una ...

