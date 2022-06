Domenica si vota, nel Lazio 315mila elettori chiamati a rinnovare i sindaci. Ecco dove (Di giovedì 9 giugno 2022) Oltre 315mila persone solo nella provincia di Roma chiamate alle urne, Domenica prossima, per le elezioni Amministrative. Devono infatti scegliere il sindaco e il consiglio comunale. A Guidonia ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Oltrepersone solo nella provincia di Roma chiamate alle urne,prossima, per le elezioni Amministrative. Devono infatti scegliere il sindaco e il consiglio comunale. A Guidonia ...

Advertising

LegaSalvini : ENRICO LETTA VOTA NO, ECCO UN MOTIVO PER SCEGLIERE SÌ ?? Domenica 12 giugno, cambiamo insieme la Giustizia votando… - LegaSalvini : ++ ECCO COME SI VOTA DOMENICA: BARRA IL SIMBOLO DELLA LEGA ++ #domenicavotoLega dalle 7 alle 23, forza!… - robtic58 : RT @DanielaDaffin: Buongiorno a tutti andate a votare per il referendum domenica fate in tempo pure ad andare al mare visto che si vota fin… - AndreaFriggi : Domenica 12 giugno Vota PD e Scrivi FRIGGI #Magenta #ScriviFriggi #ElezioniAmministrative #IstruzioniVoto - mario0549 : RT @DanielaDaffin: Buongiorno a tutti andate a votare per il referendum domenica fate in tempo pure ad andare al mare visto che si vota fin… -