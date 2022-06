Domani al Filming Italy Sardegna Festival di Cagliari la proiezione di ‘Femminile Singolare’ (Di giovedì 9 giugno 2022) Al Filming Italy Sardegna Festival di Cagliari, venerdì 10 giugno, proiezione di ‘Femminile Singolare’, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna. Tra gli interpreti: Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, Prima ballerina dell’Opéra di Parigi. Distribuisce Artex Film Si tiene venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18:15 presso la Sala Naturista del Forte Village di Cagliari, nell’ambito della 5a edizione di Filming Italy Sardegna Festival, la proiezione di ‘Femminile Singolare’, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) Aldi, venerdì 10 giugno,di, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna. Tra gli interpreti: Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, Prima ballerina dell’Opéra di Parigi. Distribuisce Artex Film Si tiene venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18:15 presso la Sala Naturista del Forte Village di, nell’ambito della 5a edizione di, ladi, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi ...

