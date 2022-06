Disordini alla finale di Champions, il prefetto di Parigi: “Il servizio d’ordine è stato un fallimento” (video) (Di giovedì 9 giugno 2022) “È stato un fallimento”. Didier Lallement, prefetto di Parigi, ammette le responsabilità della polizia e del servizio d’ordine in generale per i Disordini e gli incidenti che si sono verificati prima della finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool lo scorso 28 maggio allo Stade de France. Il prefetto di Parigi: “È stato un danno d’immagine per la Francia” Nel corso dell’udienza di oggi al Senato, Lallemente ha ammesso che “vedere i tifosi spinti o aggrediti è stato un danno d’immagine per la Francia, lo considero un infortunio personale”, ma ha specificato di non aver mai parlato di 30-40.000 persone senza biglietto. Nel suo intervento, Lallement si è scusato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) “Èun”. Didier Lallement,di, ammette le responsabilità della polizia e delin generale per ie gli incidenti che si sono verificati prima delladitra Real Madrid e Liverpool lo scorso 28 maggio allo Stade de France. Ildi: “Èun danno d’immagine per la Francia” Nel corso dell’udienza di oggi al Senato, Lallemente ha ammesso che “vedere i tifosi spinti o aggrediti èun danno d’immagine per la Francia, lo considero un infortunio personale”, ma ha specificato di non aver mai parlato di 30-40.000 persone senza biglietto. Nel suo intervento, Lallement si è scusato ...

