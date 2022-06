Disneyland Paris, proposta di matrimonio da incubo: la magia rovinata dal dipendente (Di giovedì 9 giugno 2022) Doveva essere una proposta di matrimonio da sogno. Si era inginocchiato davanti alla sua amata per giurarle amore eterno nella cornice del magnifico Castello della Bella Addormentata di Disneyland Paris. Ma qualcosa è andato storto e il momento magico è stato rovinato per sempre. L’addetto dello staff di EuroDisney interrompe la proposta e invita i due innamorati ad allontanarsi. Il video del perfido dipendente è diventato subito virale sui social. Ancora prima che la ragazza potesse rispondere sì, il dipendente si è lanciato lanciato in mezzo ai due per afferrare la scatoletta con l’anello, rovinando per sempre la magia del momento. Come si vede nel video, il dipendente è poi sceso dalla piattaforma invitando la coppia a fare lo ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 9 giugno 2022) Doveva essere unadida sogno. Si era inginocchiato davanti alla sua amata per giurarle amore eterno nella cornice del magnifico Castello della Bella Addormentata di. Ma qualcosa è andato storto e il momento magico è stato rovinato per sempre. L’addetto dello staff di EuroDisney interrompe lae invita i due innamorati ad allontanarsi. Il video del perfidoè diventato subito virale sui social. Ancora prima che la ragazza potesse rispondere sì, ilsi è lanciato lanciato in mezzo ai due per afferrare la scatoletta con l’anello, rovinando per sempre ladel momento. Come si vede nel video, ilè poi sceso dalla piattaforma invitando la coppia a fare lo ...

Advertising

CristinaDePin : …e comunque Mathias vero conquistatore di principesse ???????? #mathias #latinlover #princess ?? #disneylandparis30 @ Di… - tsegagh1 : RT @DisneylandParis: Tutti hanno una buona ragione per venire a festeggiare il 30° Anniversario di Disneyland Paris. E tu? ?? - fede107 : @Air_Wizard Non vedo la tappa a Disneyland Paris però. - radiosintony : La proposta di matrimonio rovinata da un dipendente a Disneyland Paris - kid_pass : RT @DisneylandParis: ?? Supereroi cercasi! ?? Preparati per scoprire in famiglia, a partire dal 20 luglio, la nuova area tematica del Marvel… -