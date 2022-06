Diritto allo Studio, è arrivato il bando: ecco i dettagli, tante le novità (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Diritto allo Studio per l’anno 2022/2023 è pronto a partire. tante le novità per gli studenti. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Sta per finire l’anno scolastico ma molte istituzioni regionali già sono proiettate al prossimo anno. Il Diritto allo Studio, come ben sappiamo, è un Diritto che riguarda tantissimi studenti. Personalità di spicco che possono raggiungere certe agevolazioni grazie alla loro dedizione. AdobeStockPer il nuovo bando, la Regione Lazio ha messo in campo delle novità davvero molto importanti. Si va dalle borse di Studio fino ad arrivare ad alloggi nelle residenze universitarie. Si passa anche dalla mensa ... Leggi su chenews (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilper l’anno 2022/2023 è pronto a partire.leper gli studenti. Andiamo a vedere tutto nelo. Sta per finire l’anno scolastico ma molte istituzioni regionali già sono proiettate al prossimo anno. Il, come ben sappiamo, è unche riguarda tantissimi studenti. Personalità di spicco che possono raggiungere certe agevolazioni grazie alla loro dedizione. AdobeStockPer il nuovo, la Regione Lazio ha messo in campo delledavvero molto importanti. Si va dalle borse difino ad arrivare adggi nelle residenze universitarie. Si passa anche dalla mensa ...

