(Di giovedì 9 giugno 2022) ... schede pieghevoli per momenti in famiglia, suggerimenti per incontri tra parrocchie eper la liturgia) è disponibile online al link www.bz - bx.net/it/. ...

BZBXnet : Oggi in duomo a Bolzano la cresima degli adulti - Il servizio della TGR RAI Bolzano

Il 12 giugno ladi- Bressanone celebra per la decima volta la Domenica delle famiglie: oltre alle messe e a momenti speciali dedicati alle famiglie, sono proposti dieci suggerimenti per far ...Partecipano all'edizione 2022 della "lunga notte" ail duomo, le chiese Regina Pacis, San Domenico, Sacra Famiglia, Santa Geltrude/Aslago, Gries, Centro Giovanile Mayr - Nusser; a Merano ... Diocesi: Bolzano, il 12 giugno la XII Domenica delle famiglie con dieci proposte Il 12 giugno la diocesi di Bolzano-Bressanone celebra per la decima volta la Domenica delle famiglie: oltre alle messe e a momenti speciali dedicati alle famiglie, sono proposti dieci suggerimenti per ...Annullata nel 2020 a causa della pandemia e organizzata solo in forma ridotta nel 2021, la "lunga notte delle chiese" torna quest'anno con un programma completo, che coinvolge le parrocchie e le assoc ...